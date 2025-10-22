Unfall bei starkem Regen: Auto überschlägt sich mehrfach

Bei starkem Regen hat sich ein Auto auf der Bundesstraße 19 bei Immenstadt (Landkreis Oberallgäu) mehrfach überschlagen. Der 77 Jahre alte Fahrer wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach war der Mann mit seinem Wagen zu schnell unterwegs und kam nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Wagen überschlug sich und blieb schließlich auf allen vier Rädern stehen. Per Rettungshubschrauber kam der Schwerverletzte in ein Klinikum. Die B19 war an der Anschlussstelle Immenstadt-Stein für etwa eine Stunde voll gesperrt.