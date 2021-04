Verlässlich oder überholt? Das Problem mit den Corona-Infektionszahlen

Wechselunterricht oder Home-Schooling? Click & Meet oder normaler Einkauf? Was erlaubt ist, hängt von Corona-Zahlen ab. Doch oft gibt es Verzerrungen. Warum?

Von Stephanie Sartor und Michael Postl

10.04.2021 | Stand: 16:05 Uhr

Das, was früher einmal der tägliche Blick auf den Wetterbericht war, ist heute die Beobachtung der Inzidenzwerte. Wenn man so will, dann zeigen die Zahlen, ob eher ein laues Lüftchen weht oder doch ein schwerer Sturm aufzieht. Doch diese Werte, die die Pandemie in eine Art Zahlenkorsett kleiden, sind auch anfällig für Ungereimtheiten.