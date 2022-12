Verletzter in Ruhpolding gefunden: War es versuchter Mord?

Am Donnerstag wurde ein Mann mit einer schweren Stichverletzung in Ruhpolding gefunden. Die Kripo ermittelt.

23.12.2022 | Stand: 14:50 Uhr

Bewusstlos und schwer verletzt lag ein Mann am Donnerstag in Ruhpolding in seiner Werkstatt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 59-Jährige gegen 13.15 Uhrdort gefunden. Rettungsdienst und Polizei rückten aus.

Laut Polizei wurde der Mann durch einen Stich in den Oberkörper verletzt. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass ihm dieser von einem anderen Menschen zugefügt wurde. Die Kripo ermittelt deshalb wegen versuchten Mords.

Verletzter aus Ruhpolding inzwischen außer Lebensgefahr

Der 59-Jährige wurde im Klinikum notoperiert und ist inzwischen außer Lebensgefahr.

Die Polizei leitete zunächst eine Fahndung mit Streifenwagen und Hubschrauber ein, die jedoch erfolglos verliefen. Nach wem oder was gesucht worden war, teilt die Polizei in ihrer Meldung nicht mit. "Hinweise auf den oder die möglichen Täter gibt es bislang nicht, auch die Hintergründe der Geschehnisse sind derzeit noch völlig unklar", heißt es dort.