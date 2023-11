Waldarbeiter haben im Landkreis Traunstein die sterblichen Überreste eines Mannes gefunden. Er war vor drei Jahren vermisst gemeldet worden.

15.11.2023 | Stand: 10:10 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, wurden die sterblichen Überreste des 54-jährigen Vermissten am 13. November 2023 von Waldarbeitern in einem Waldstück westlich von Urschlau gefunden. In unwegsamen Gelände war zunächst der Rucksack gefunden worden.

Vermisster im Landkreis Traunstein nach drei Jahren tot gefunden

Am 7. September 2020 wurde der damals 54-Jährige von einem Bekannten vermisst gemeldet worden. Die Polizei in Traunstein suchte daraufhin intensiv auch mit Helikoptern nach dem Mann.

