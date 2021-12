Vermisster 18-Jähriger nahe Augsburg tot aufgefunden - die Trauer ist groß

Am Donnerstag wird der vermisste 18-jährige Schüler des Meringer Gymnasiums tot aufgefunden. Familie, Freunde und Schulgemeinschaft stehen unter Schock.

17.12.2021 | Stand: 08:16 Uhr

Seit Donnerstag gibt es traurige Gewissheit. Der seit Montag vermisste Schüler des Meringer Gymnasiums wurde am Donnerstag tot in einer Gemeinde des Landkreises Aichach-Friedberg aufgefunden. Um ihn trauern seine Familie, Freunde und die Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrerkollegium des Gymnasiums.

"Es herrscht unfassbare Trauer an der Schule. Wir stehen unter Schock und können es nicht glauben", beschreibt Schulleiter Josef Maisch die Stimmung am Meringer Gymnasium. Die Schülerinnen und Schüler werden seit Donnerstagnachmittag von einem schulischen und einem übergeordneten Krisenteam betreut. "Wir wollen versuchen, die Schülerinnen und Schüler aufzufangen, wenn das überhaupt möglich ist. Gespräche können jetzt helfen", erklärt Maisch und fügt hinzu: "An normalen Unterricht ist natürlich nicht zu denken."

Gymnasium Mering trauert um 18-Jährigen

So kurz vor Weihnachten trifft die schreckliche Nachricht vom Tod des 18-Jährigen aus Kissing sein gesamtes Umfeld hart. Schon die vergangenen Tage sind laut Maisch schlimm gewesen. "Diese Ungewissheit hat uns allen zugesetzt. Wir haben gehofft, dass es ihm gut geht." In einer E-Mail wandte sich der Schulleiter am späten Donnerstagnachmittag umgehend an die Eltern der elften und zwölften Jahrgangsstufen, damit diese sich zu Hause um die Schülerinnen und Schüler entsprechend kümmern können.

Maisch betont: "Die höchste Priorität hat jetzt die Betreuung der Schulgemeinschaft. Wir sind in engem Austausch mit dem Krisenteam." Es sei sicher hilfreich, die Trauer auch in der schulischen Gemeinschaft zu tragen. Die Anteilnahme ist groß: Man sei in Gedanken bei Familie und Freunden des Verstorbenen.

Nach tagelanger Suche: Schüler tot aufgefunden

Bereits am Montag hatte Josef Maisch die Oberschülerinnen und Oberschüler über das Verschwinden des 18-Jährigen informiert, später dann auch die übrigen Schülerinnen und Schüler.

Der 18-Jährige wurde seit Montagmittag vermisst, die Polizei suchte nach ihm. Auch öffentlich wurde nach dem Kissinger gefahndet. Das nähere Umfeld sowie mögliche Aufenthaltsorte in Kissing und Mering wurden tagelang abgesucht - ohne Erfolg.

Nun sind die schlimmsten Befürchtungen wahr geworden. Am Donnerstag wurde der 18-Jährige tot aufgefunden. Wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord mitteilt, können aktuell ein Unfallgeschehen sowie Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden.

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie darüber! Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten - per Telefon, Chat, E-Mail oder im persönlichen Gespräch, auch anonym. Hier finden Sie eine Übersicht.