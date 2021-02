Verrücktes Wetter: Schnee im Norden, bis zu 15 Grad im Süden

Im Norden Deutschlands schneit es und im Süden wirkt es schon fast wie Frühling. Experten erwarten ein Temperaturgefälle von rund 20 Grad.

06.02.2021 | Stand: 10:51 Uhr

Während im Norden Deutschlands das größte Schneechaos seit Jahren droht, können sich die Menschen in einigen Teilen Bayerns am Wochenende auf frühlingshafte Temperaturen freuen.

Tiefdruckgebiete über Westeuropa lenken nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sehr milde Luft nach Bayern. An den Alpen stelle sich Föhn ein, wodurch am Samstag dort Temperaturen von bis zu 15 Grad möglich seien.

Wenig Sonnenschein in Bayern

Viel Sonnenschein wird es der Prognose nach dennoch nicht im Freistaat geben. Der Himmel zeige sich zumeist stark bewölkt. Nur im Alpenraum komme die Sonne immer wieder durch.

Der Sonntag soll in vielen Regionen regnerisch werden. In den nördlichen und östlichen Mittelgebirgen sei auch Schneeregen oder Regen mit Glatteisbildung möglich. Die Temperaturen schwanken am Sonntag zwischen -3 Grad im Frankenwald und 8 Grad im Chiemgau.

Temperaturgefälle von 20 Grad

Zwischen Nord- und Süddeutschland erwarten Experten am Wochenende ein Temperaturgefälle von rund 20 Grad. Meteorologen sprechen wegen des erwarteten zweigeteilten Wetters in Deutschland schon vorher von einem "denkwürdigen Ereignis mit Seltenheitswert".