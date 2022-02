Mann setzt zu Vergewaltigung in Zug an - Mitreisende schreiten ein

Ein 55-Jähriger gerät in einem Zug in Dachau außer Rand und Band und bedroht eine Passagierin mit Vergewaltigung. Mitreisende und Zugpersonal schreiten ein.

18.02.2022 | Stand: 10:57 Uhr

Zu einem Vergewaltigungsversuch und sexueller Belästigung sowie Körperverletzungist es am Donnerstagnachmittag in einem stehenden Zug am Bahnhof in Dachau gekommen.

Dank des beherzten Eingreifens von Zugpersonal und Mitreisenden konnte allerdings Schlimmeres verhindert werden, wie die Polizeiinspektion Dachau mitteilt.

Versuchte Vergewaltigung: Mann fasste die 62-Jährige nach einem Telefonat ins Auge

Ein 55-Jähriger aus Gütersloh in Nordrhein-Westfalen lag zunächst auf einem Sitz im Zug. Als er sich zum Telefonieren aufsetzte, erkannte er eine 62-Jährige auf einem anderen Sitz. Der Mann trug keine Maske und kam der Frau aus Petershausen im Verlauf der Fahrt immer näher und hustete sie über die Kopfstützen hinweg an. Die Frau echauffierte sich daraufhin beim Zugbegleiter.

Der 55-Jährige bedrängte nun den Zugbegleiter, da er nicht einsehen wollte, warum er ohne Ticket nicht Zug fahren könne. Die 62-Jährige informierte den Zugbegleiter darüber, dass der Mann auch sie schon belästigt hatte. Daraufhin verließ der DB-Mitarbeiter den Waggon um Unterstützung zu holen. (Machetenangriff in Ulm: Das ist der Stand der Ermittlungen)

Zug-Passagierin beschwerte sich bereits über den Mann - Zugbegleiter wollte Verstärkung holen

Der Gütersloher bedrängte nun wieder die Frau und hielt sie fest, als die Petershausenerin die 1. Klasse verlassen wollte. Er folgte ihr und drückte sie in einen Sitz. Während er sie zunächst verbal beleidigte und bedrohte, berührte er sie zudem an der Brust, rieb seine Backe an ihrer Wange und berührte sie am Oberschenkel.

Dann drohte er ihr verbal eine Vergewaltigung an, während er sie zurück in den Sitz drückte. Anschließend öffnete er mit einer Hand den Reißverschluss seiner Hose und versuchte die Hose herunter zu ziehen. Die 62-Jährige wehrte sich, stieß ihn wuchtig weg worauf es zu einem Gerangel kam und ihr der 55-Jährige gegen die Wange schlug. (Lesen Sie auch: Spielzeugwaffe löst Großeinsatz an Schule aus)

Mann droht der Frau mit Vergewaltigung - und begrapscht sie

Es gelang ihr die Flucht und zwei Mitreisende, die im Unterschoss ihre Hilferufe hörten, kamen ihr entgegen. Eine 46-Jährige und eine 15-Jährige sowie der wieder zurückgekehrte Zugbegleiter kamen der Frau zu Hilfe. Der 55-Jährige näherte sich nun dem DB-Mitarbeiter, schlug ihm unvermittelt mit dem Ellenbogen ins Gesicht und schüttete ihm den Inhalt eines Kaffeebechers ins Gesicht. Die beiden Frauen kümmerten sich unterdessen um die 62-Jährige.

Der 57-jährige Zugbegleiter trug Prellungen davon und war nicht mehr dienstfähig. Die 62-Jährige war stark geschockt, sehr aufgelöst, verstört und zitterte stark.

Mann war nicht betrunken - hatte aber eine Vorladung für den Haftrichter

Wie die Polizei herausfand sollte der 55-Jährige am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Anzeuge gegen den Mann wegen der fehlenden Maske dürft angesichts der umfangreichen Verstöße das geringste Problem des 55-Jährigen sein. Der nicht alkoholisierte Mann muss sich nun wegen Leistungserschleichung, Beleidigung, Bedrohung, Köperverletzung und sexuellen Übergriffes unter Gewaltanwendung verantworten.

