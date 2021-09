Versuchter Mord am Stachus: Münchner Polizei sucht diesen Mann

Am Stachus in München hat ein Mann versucht, einen anderen Menschen zu töten. Jetzt fahndet die Polizei öffentlich nach dem Verdächtigen.

14.09.2021 | Stand: 22:15 Uhr

Bei der Fahndung nach einem Mann, der am Freitag in München versucht haben soll, einen anderen Mann zu töten, bittet die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung.

Wie die Polizei berichtet, kam es am Freitagmorgen gegen 4:25 Uhr am Münchner Stachus zwischen dem bislang unbekannten Täter und einem 23-jährigen sudanesischen Staatangehörigen aus bislang unbekannter Ursache zu einer verbalen Auseinandersetzung.

Nach dem Streit ging der 23-Jährige zur Rolltreppe. Der unbekannte Täter lief dem 23-Jährigen den Ermittlungen zufolge nach und verletzte ihn mit einer Waffe am Hals. Dabei dürfte er Zeugen zufolge ein Teppichmesser benutzt haben. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter vom Tatort.

Dem Opfer gelang es noch, selbständig nach oben zum Stachus zu kommen, wo Polizeibeamte ihn bemerkten. Die Beamten leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Nach entsprechender ärztlicher Behandlung konnte der Verletzte später wieder aus der Klinik entlassen werden.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernahm die Mordkommission des Polizeipräsidiums München. Denn aufgrund des Angriffs auf den Hals des Opfers gehen die Ermittler von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

"Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der unbekannte Täter bislang nicht gefasst werden", heißt es bei der Münchner Polizei. Durch Auswertung von Videoaufzeichnungen konnten die Ermittler Bilder des Tatverdächtigen sichern. Der zuständige Ermittlungsrichter genehmigte eine Öffentlichkeitsfahndung mit dem Bild des bislang unbekannten Täters.

Beschreibung des Täters vom Stachus

160 -170 Zentimeter groß

dunkelblonde, sehr kurze Haare

20 bis 30 Jahre alt

schlank

sprach deutsch

Der Täter hatte auffällige Kopfhörer im Ohr, trug dreiviertel Hose in tendenziell dunkler Farbe, und führte einen blauen Sportbeutel der Marke Nike mit sich. Bei der getragenen Jacke handelt es sich um eine Art Baseballjacke in dunkler Farbe, mit hellen abgesetzten Streifen an Halskragen, Ärmeln, den Tascheneingriffen und am Bund sowie einer Applikation in Form eines gelben „P“ als Großbuchstabe auf der linken Brust.

Hinweise erbittet die Kripo München unter der Rufnummer 089/2910-0 oder im Internet in diesem Hinweisformular.