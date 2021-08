Versuchter Mord bei Jettingen: Polizei sucht dringend Zeugen

Ein 23-Jähriger überholt ein anderes Auto, dabei wird ein Ehepaar schwer verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Fahrweise des Mannes beschreiben.

In Zusammenhang mit einem versuchten Tötungsdelikt am Mittwochabend sucht die Kripo Neu-Ulm weitere Zeugen, die Angaben zur Fahrweise des Tatverdächtigen machen können. (Den Vorbericht finden Sie hier.)

Ein 23-Jähriger fuhr gegen 17:55 Uhr mit einem blauen Citroen Picasso auf der Staatsstraße 2025 in Jettingen in Fahrtrichtung Burtenbach. Er soll hierbei in auffällig rasanter Fahrweise unterwegs gewesen sein, berichtet die Polizei.

23-Jähriger raste und ließ den Motor aufheulen

Insbesondere soll der 23-Jährige vor dem Überholmanöver, welches im Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug mündete, auf der in südlicher Richtung aus Jettingen führenden Hauptstraße, kurz nach Ortsende, ein anderes Auto überholt haben - und das in ebenso rasanter Fahrweise und mit aufheulendem Motor.

Zeugen, insbesondere der oder die Insassen des überholten Fahrzeugs, könnten sachdienliche Hinweise geben und werden gebeten, sich bei der Kripo Neu-Ulm unter der Rufnummer 0731/8013-0 zu melden.