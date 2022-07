Viehscheid im Allgäu! Diese Termine musst Du Dir vormerken

Kaum ist die Festwoche vorbei, stehen auch schon die nächsten Allgäuer Traditionsveranstaltungen ins Haus: die Viehscheide. Der Alpsommer verlief bisher gut, das Wetter sorgte für reichlich Futter. Bald kommen die Schumpen ins Tal. Diese Termine solltest Du Dir im Kalender anstreichen:

27.07.2022 | Stand: 11:50 Uhr

Los geht es am Mittwoch, 11. September, in Bad Hindelang. Bis in den Oktober hinein kommen dann allerorts die Tiere von ihren Sommerdomizilen in den Bergen zurück in die Täler.

„Wir sind ja noch mittendrin im Alpsommer, aber bisher läuft es sehr gut. Es ist reichlich Futter vorhanden, auch wegen der durchwachsenen Witterung“, sagt Dr. Michael Honisch, Geschäftsführer des Alpwirtschaftlichen Vereins im Allgäu (AVA). Die Organisation vertritt die Interessen von 695 Alpen zwischen Bodensee und Königswinkel.

(Am Ende des Artikels findest Du die Termine nach Datum sortiert)

Teste Dein Wissen in unserem Viehscheid-Quiz! Wie gut kennst Du Dich mit dem Viehscheid aus?

Schwere Gewitter habe es Gott sei Dank bislang nicht gegeben und „auch der Wolf macht kaum Probleme“, sagt Honisch. „Aber man soll ja den Tag nicht vor dem Abend loben.“ Geregnet hat es genug, sodass viel Futter wächst. Gerade dort, wo steiniger Boden vorherrscht, wie zum Beispiel im Bereich der Nagelfluhkette, sei viel Niederschlag von Vorteil, weil das Wasser dort schnell versickert. Die Witterung habe, sagt Honisch, aber auch oft zu Nebel geführt.

„Da ist es für die Hirten nicht immer ganz leicht, ihr Vieh zu finden. Aber dafür gibt es ja die Schellen.“ So sieht es auch Bernhard Gomm, der die Alpe Obere Kalle bei Immenstadt bewirtschaftet. „Den Nebel nehmen wir gerne in Kauf, das ist normal“, sagt er. Das Wetter heuer sei mit warmen Tagen zu Beginn des Alpsommers und viel Niederschlag perfekt gewesen. Viel besser als die Trockenheit, die im vergangenen Jahr vorherrschte. Die Witterung habe für weniger Ungeziefer und dementsprechend weniger Krankheiten beim Vieh gesorgt.

Gomms Tiere sind noch bis Ende September in den Bergen, dann geht es auch für sie zurück ins Tal. Auf der Alpe ist deswegen aber noch lange nicht Schluss. „Bewirtung gibt es bei uns noch bis Mitte November“, sagt Gomm. Wie er halten es auch viele andere Hüttenwirte im ganzen Allgäu.





11.09. Mittwoch

Bad Hindelang 8.30 Uhr

12.09. Donnerstag

Schöllang 10 Uhr

13.09. Freitag

Oberstaufen 8.30 Uhr

Balderschwang 10 Uhr

Oberstdorf 9.30 Uhr

14.09. Samstag

Kranzegg 9 Uhr

Jungholz 10 Uhr

Pfronten-Heitlern 9 Uhr

Seeg 13 Uhr

Grän-Haldensee 11 Uhr

Schwangau 12.30 Uhr

Maierhöfen 11 Uhr



15.09. Sonntag

Nesselwängle 14 Uhr

16.09. Montag

Nesselwang 10 Uhr

Buching 9.30 Uhr

17.09. Dienstag

Gunzesried 8.30 Uhr

18.09. Mittwoch

Wertach 9 Uhr

19.09. Donnerstag

Riezlern 8.30 Uhr

Bolsterlang 9 Uhr

20.09. Freitag

Thalkirchdorf 9 Uhr

Unterjoch 10 Uhr

Schattwald 13 Uhr



21.09. Samstag

Wengen 12.30 Uhr

Missen 9.30 Uhr

Immenstadt 9.30 Uhr

Obermaiselstein 9 Uhr

Haslach 10 Uhr

Pfronten-Röfleuten 10 Uhr

Tannheim 13 Uhr

Eisenberg-Zell 10 Uhr

28.09. Samstag

Haldenwang 10 Uhr

29.09. Sonntag

Kanzelwand 11 Uhr

03.10. Donnerstag

Memhölz-Hupprechts 11 Uhr