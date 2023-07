Vier Welpen: Das Altmühltal bei Ingolstadt ist zur Heimat eines Wolfsrudels geworden

Im Altmühltal ist ein Wolfsrudel heimisch geworden. Während sich Naturschützer freuen, fragen sich Bauern: Wie soll das Zusammenleben mit Wölfen funktionieren?

05.07.2023 | Stand: 08:43 Uhr

Vier kleine Welpen erkunden neugierig den Waldweg, schnuppern herum und laufen dann weg. Zu sehen ist all das auf einem Video, das eine Frau am Montag vergangener Woche in einem Wald im westlichen Landkreis Eichstätt gefilmt hat. Was so drollig aussieht, hat allerdings für einige Aufregung gesorgt. Denn bei den vier Jungtieren handelt es sich um kleine Wölfe. Das hat das Landesamt für Umwelt (LfU) bestätigt. Damit steht fest: Im Kreis Eichstätt gibt es das fünfte Wolfsrudel in Bayern.

