Mann läuft über Kreisstraße: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall nahe der A7-Anschlussstelle Vöhringen ist ein 73-jähriger Mann schwer verletzt worden.

14.02.2022 | Stand: 06:40 Uhr

Am Sonntagabend ist ein Fußgänger bei einem Unfall am Vöhringer Pendlerparkplatz schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, kollidierte ein Autofahrer auf der Kreisstraße NU 14 mit dem 73-jährigen Mann.

Unfall bei Vöhringen: Fußgänger verletzt

Der hatte womöglich die Straße überqueren wollen, um auf den Pendlerparkplatz zu kommen, so die Polizei. Der Fußgänger wurde durch den Aufprall schwer verletzt und in den Grünstreifen geschleudert. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Kreisstraße war bis tief in die Nacht gesperrt.

