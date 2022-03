Von Gewalt betroffene Frauen können sich online beraten lassen

In Bayern können sich von Gewalt betroffene Frauen ab sofort online beraten lassen. Ein neues Internet-Portal vernetzt verschiedene Hilfsangebote.

07.03.2022 | Stand: 11:34 Uhr

Von Gewalt betroffene Frauen können sich ab sofort in ganz Bayern online beraten lassen. Das nun freigeschaltete Portal www.onlineberatung-gewalt.de vernetze die digitalen Beratungsangebote von über 40 bayerischen Frauenhäusern, teilte die Freie Wohlfahrtspflege Bayern am Montag in München mit. (Lesen Sie auch: Weißer Ring fordert effektives Konzept gegen Gewalt an Frauen)

Bislang habe es im Freistaat nur vereinzelt professionelle und datenschutzkonforme Online-Beratungsangebote für Frauen gegeben, die unter häuslicher und sexueller Gewalt leiden, hieß es. Das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales habe das nötige Geld für die Bereitstellung des zentralen Online-Beratungsportals zur Verfügung gestellt.

