Als eine 89-jährige Rentnerin in München zu Fuß die Gleise überqueren wollte, wurde sie von einem Güterzug erfasst. Die Frau starb noch vor Ort.

31.03.2022 | Stand: 19:18 Uhr

In München ist eine Rentnerin an einem Bahnübergang von einem Güterzug erfasst und getötet worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte die 89-Jährige am Donnerstag zu Fuß die Gleise überqueren wollen.

Frau von Zug erfasst und getötet

Trotz Vollbremsung des Zuges sei sie erfasst worden. Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für sie tun. Die Polizei ermittelt nun zu der Unfallursache.

