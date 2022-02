Die mit Spannung erwartete Kabinettsumbildung in Bayern verläuft wenig überraschend. Die Staatsregierung in München soll der Ampel in Berlin Paroli bieten.

Nervös? Markus Söder würde das bestreiten. Und doch ist es sehr wahrscheinlich genau so. Der CSU-Chef hat jedenfalls allen Grund, nervös zu sein. In rund eineinhalb Jahren wird in Bayern gewählt. Die Landtagswahl im Freistaat wurde von seinem Vorgänger Horst Seehofer schon mal zur „Mutter aller Schlachten“ erklärt. Das war damals vielleicht noch übertrieben. Jetzt aber trifft es zu.