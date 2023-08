Vor Gericht werden neue Klagen um den Biergarten des Antons verhandelt

Der Garten des Augsburger Lokals Antons war im Vorjahr wegen einer Anwohnerklage zu. Nun darf ihn die Wirtsfamilie wieder bewirten, doch es gibt weitere Verfahren.

07.08.2023 | Stand: 12:22 Uhr

Die Gaststätte "Antons" im Antonsviertel ist beliebt, auch dank des dazugehörigen Biergartens – und das seit Jahrzehnten. Schon früher, als die Wirtschaft noch "Mohrenkönig" hieß, war sie ein zentraler Treffpunkt im Quartier. Zuletzt allerdings wehrten sich mehrere Nachbarn gegen die Außengastronomie des Lokals, die daher auch im vorigen Sommer komplett geschlossen blieb. Inzwischen geht es für die Wirtsleute, Michael und Michaela Häuser, dank Investitionen in den Lärmschutz und mit strengen Auflagen draußen weiter. Doch am Donnerstag werden drei neue Klagen von Anliegern vor dem Verwaltungsgericht in Augsburg verhandelt.

