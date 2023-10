Vorfall mit Chrupalla in Ingolstadt: AfD widerspricht Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat gesagt, es gebe keine Hinweise, dass AfD-Chef Tino Chrupalla angegriffen worden sei. Nun teilt die AfD etwas anderes mit.

06.10.2023 | Stand: 13:13 Uhr

Kurz vor der bayerischen Landtagswahl am Sonntag gestalten sich die Aussagen rund um den Vorfall mit AfD-Chef Tino Chrupalla immer widersprüchlicher: Was ist am Mittwochnachmittag bei der AfD-Wahlkampfkundgebung auf dem Ingolstädter Theaterplatz wirklich passiert?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.