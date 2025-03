Mutmaßliches Missverständnis führt zu Großeinsatz mit SEK

Ein mutmaßliches Missverständnis unter Nachbarn hat in Schönau am Königssee zu einem Großeinsatz der Polizei und einer Festnahme geführt. Ein Mann hatte die Polizei gerufen, weil - so berichtete er den Beamten - sein Nachbar ein Gewehr auf ihn gerichtet hatte. Der Verdacht der Bedrohung gegen den Waffenbesitzer habe sich nun aber nicht erhärtet, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Der Waffenbesitzer sei wieder auf freiem Fuß.

Nach neuen Erkenntnissen hatte der Nachbar, der Jäger ist und legal Waffen besitzt, ein Gewehr gereinigt und in die Sonne gehalten - und den anderen, der hinter einem Busch stand, offensichtlich gar nicht wahrgenommen.

Nach der Alarmierung waren Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) ausgerückt. Das Wohnhaus war laut Polizei während des gesamten Polizeieinsatzes umstellt und gesichert. Auch Einsatzkräfte der umliegenden Dienststellen und speziell geschulte Beamte der Verhandlungsgruppe waren eingebunden.

Kein Hinweis auf Bedrohung

Der Waffenbesitzer sei über den Einsatz höchst überrascht gewesen, habe aber sofort kooperiert, sagte Polizei-Pressesprecher Stefan Sonntag. «Es gibt keinen Hinweis darauf, dass der Mann seinen Nachbar bedroht hat oder bedrohen wollte», sagte Sonntag. «Wenn man das rekonstruiert, ist schlüssig, dass da überhaupt keine böse Absicht dahinter war.» Das Verfahren werde nun an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, die über eine Einstellung entscheiden müsse.

Die Entscheidung über die Rückgabe der sichergestellten Waffen, die der Mann legal besitzt, liege bei der Waffenbehörde beim Landratsamt.