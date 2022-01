Wagen kommt von Autobahn ab - zwei Schwerverletzte

Bei einem Unfall auf der A9 bei Neufahrn bei Freising wurden zwei Menschen schwer verletzt. Was passiert ist.

09.01.2022 | Stand: 10:09 Uhr

Schwere Verletzungen erlitten zwei Insassen als ihr Wagen mit vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit von der leicht schneebedeckten A92 im Landkreis Freising abgekommen ist. Der 37-jährige Fahrer des hochwertigen Autos war ersten Erkenntnissen zufolge nicht angeschnallt und wurde durch die komplette Fahrgastzelle geschleudert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Das Auto kam am frühen Sonntagmorgen kurz vor der Ausfahrt zum Münchner Flughafen erst rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend rutschte der Wagen auf eine angrenzende Böschung, drehte sich um 180 Grad und kam schließlich hinter der Leitplanke zum Stehen. Der 37-Jährige und die 23-jährige Beifahrerin wurden ins Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von 80.000 Euro.

Mehr Nachrichten asu Bayern lesen Sie hier.