Von Auto erdrückt: Mann stirbt

Ein Mann arbeitet unter einem Auto. Dann kippt der Wagenheber weg und er wird eingeklemmt.
Von dpa
    Der 42-Jährige wurde unter dem Wagen eingeklemmt. (Symbolbild)
    Der 42-Jährige wurde unter dem Wagen eingeklemmt. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Ein Mann ist bei Arbeiten unter einem Auto von dem Wagen erdrückt worden. Er kam zunächst schwer verletzt in ein Krankenhaus, in dem er kurz darauf starb, wie die Polizei mitteilte. Der 42-Jährige hatte das Auto am Mittwochabend in Prutting (Landkreis Rosenheim) mit einem Wagenheber aufgebockt und lag unter dem Fahrzeug. Aus bislang ungeklärter Ursache kippte der Wagenheber weg und der Mann wurde eingeklemmt.

    Zeugen fanden den leblosen 42-Jährigen, befreiten ihn und begannen mit der Wiederbelebung. Trotzdem starb er schließlich im Krankenhaus. Derzeit gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, sondern die Polizei geht von einem Arbeitsunfall aus.

