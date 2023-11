In Waldkraiburg (Oberbayern) hat ein Mann eine Feuerwerksrakete durch das Fenster seines Nachbarhauses geschossen. Die Rakete durchschlug die Scheibe.

06.11.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Ein Mann hat in Oberbayern eine Feuerwerksrakete durch die Fensterscheibe eines Nachbarhauses geschossen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde bei dem Vorfall am Samstag in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf am Inn) niemand verletzt.

Feuerwerkskörper in Nachbarhaus geschossen: Rakete durchbricht Fensterscheibe

Die Rakete habe bei dem Vorfall die Fensterscheibe durchschlagen. Gegen den 38-Jährigen werde wegen Sachbeschädigung und eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.

Die wichtigsten Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer hier.