Wann kommt der Impfstoff Sputnik V? Jetzt äußert sich R-Pharm in Illertissen

Bei R-Pharm in Illertissen soll Corona-Impfstoff produziert werden. Doch es fehlen Genehmigungen. Warum? Jetzt äußert sich eine Sprecherin des Pharmakonzerns.

12.04.2021 | Stand: 19:46 Uhr

Etwas vergleichbares wie das aktuelle Projekt haben sie in Illertissen seit Jahrzehnten nicht erlebt: Noch in diesem Jahr soll beim Pharmakonzern R-Pharm Corona-Impfstoff hergestellt werden. Doch nach einem Baustopp fehlen weiterhin wichtige Genehmigungen. Vor Ort hielt man sich bislang bedeckt, es wurde immer an den Mutterkonzern in Moskau verwiesen. Jetzt aber äußerte sich ein Mitglied der Standortleitung im Gespräch mit unserer Redaktion zur Zusammenarbeit mit den Behörden, eigenen "kleinen Fehlern" und dem Zeitplan.