Wahl-O-Mat zur Landtagswahl Bayern 2023 ist wieder Hilfe für Unentschlossene

Der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl Bayern 2023 gibt Wählern eine Hilfestellung, wen sie wählen sollen. Wann kommt der Wahlomat? Wie funktioniert er?

06.09.2023 | Stand: 14:55 Uhr

Der Wahlomat zur Landtagswahl Bayern 2023 ist bald online und kann bis zum Wahltag genutzt werden. Anfang Oktober sind die Menschen im Freistaat aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Auch über eine - sehr wahrscheinliche - Koalition wird dann entschieden. Wann kommt der Wahlomat Bayern? Wie funktioniert er genau? Hier alle Antworten.

Datum und Termin: Wann kommt der Wahlomat zur Landtagswahl 2023?

Der Wahl-O-Mat zur Wahl in Bayern 2023 ist ab Mittwoch, 13. September, online. Er stehe an diesem Tag gegen Mittag bereit, hieß es. Bis dahin wurden die Wahlprogramme der zugelassenen Parteien von den Experten ausgewertet und in den Wahlomat integriert.

Wo finde ich den Wahlomat Bayern online?

Das Wahltool der bpb kann hier unter www.wahl-o-mat.de abgerufen werden. Außerdem gibt es ihn als App für iPhone und Android.

So funktioniert der Wahlomat zur Landtagswahl 2023

Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung ist ein Frage-und-Antwort-Tool. Über dieses lässt sich ermitteln, welcher Partei man mit seinen eigenen Positionen am nächsten steht. Dabei werden mehrere Thesen in den Raum gestellt, die mit

"stimme zu"

"stimme nicht zu"

"neutral"

oder "These überspringen"

beantwortet werden. Alle zur Landtagswahl Bayern 2023 zugelassenen Parteien können sich am Wahl-O-Mat beteiligen. Auf diese Weise können die Nutzerinnen und Nutzer die eigenen Antworten mit denen der Parteien abgleichen. Der Wahl-O-Mat errechnet dann den Grad der persönlichen Übereinstimmung mit den ausgewählten Parteien.

Wer möchte, kann einzelnen Thesen, die einem besonders wichtig sind, bei der Beantwortung noch ein besonderes Gewicht geben. Diese zählen bei der Berechnung des Ergebnisses doppelt.

Außerdem gibt es in dem Tool einen Parteienvergleich. So kann man auf einen Blick sehen, bei welchen Thesen die Parteien übereinstimmen oder sich widersprechen. Man kann dabei bis zu drei Parteien anzeigen lassen und diese Auswahl immer wieder neu bestimmen. Zusätzlich kann man auswählen, ob man auch seine eigenen Positionen dazu anzeigen lassen möchte.

Ist die Wahlomat-Nutzung kostenlos?

Ja. Der Wahlomat zur Landtagswahl in Bayern kann kostenlos genutzt werden.