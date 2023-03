Verkehrsstreik auch im Einzelhandel in Bayern spürbar

Die Auswirkungen des Warnstreiks spürt auch der Einzelhandel in Bayern. Viele größere Häuser arbeiten mit einer Notbesetzung, mancher Laden öffnet gar nicht.

27.03.2023 | Stand: 11:23 Uhr

Vor allem in Großstädten und dort im Innenstadtbereich sei mit deutlich weniger Käuferinnen und Käufern zu rechnen, sagte der Sprecher des Handelsverbandes Bayern. Je kleiner eine Stadt sei, desto weniger sei dagegen mit Auswirkungen auf den Handel zu rechnen. Da die Menschen im ländlichen Raum eher auf das Auto setzten, seien die Auswirkungen dort voraussichtlich geringer. (Lesen Sie auch unseren Newsblog zum Super-Streiktag: So ist die Lage bei Bus, Bahn und am Airport im Allgäu)

München: Handelsverband Bayern reagiert auf den Warnstreik

Die Unternehmen reagieren damit auf den weitgehenden Stillstand von Bussen und Bahnen in vielen Städten in Bayern aufgrund des Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi und der Eisenbahngewerkschaft EVG. Diese wollen damit den Druck in ihren gegenwärtigen Tarifrunden erhöhen.

