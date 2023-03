Warnstreik legt weite Teile des Nahverkehrs in München lahm

Am Donnerstag und Freitag bleiben U-Bahnen, Trams und viele Busse in München wegen eines Warnstreiks stehen.

01.03.2023 | Stand: 17:41 Uhr

Ab Betriebsstart am Donnerstagmorgen hat die Gewerkschaft Verdi ihre Mitarbeiter zur zweitägigen Arbeitsniederlegung aufgefordert. Die Aktion soll in den Tarifverhandlungen Druck machen, in denen die Gewerkschaft für München ein deutliches Lohnplus und die Angleichung an den Flächentarifvertrag fordert.

Nicht betroffen vom Warnstreik sind die S-Bahnen, die von der Bahn betrieben werden, sowie Regionalbahnen und -busse. Die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG rief dazu auf, Bus, U-Bahn und Tram an beiden Tagen zu meiden.

Warnstreik in Bayern: Nahverkehr in München betroffen

Die U-Bahn wird am Donnerstag zunächst aus Sicherheitsgründen gar nicht in Betrieb gehen. Ob später einzelne U-Bahnen und Trams fahren, hänge von der Personalsituation ab, hieß es. Im Busbereich werde etwa jedes zweite Fahrzeug eingesetzt und auf das Gesamtnetz verteilt werden. Hier macht sich bemerkbar, dass Bus-Kooperationspartner der MVG nicht vom Warnstreik betroffen sind.

