Die Kehler Firma Fromi GmbH warnt vor dem Verzehr des französischen Camemberts Moulé à la Louche, Isigny Calvados.

27.01.2022 | Stand: 21:45 Uhr

Es bestehe der Verdacht auf eine Verunreinigung mit unerwünschten Bakterien, hieß es in dem am Donnerstag auf Lebensmittelwarnung.de veröffentlichten Rückruf. Fromi vertreibt den Käse der französischen Firma STE MERE nach eigenen Angaben in zehn Bundesländern: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, NRW, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein.

