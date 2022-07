Warum auch Tracht vom Discounter eine gute Sache sein kann

Die Sonne schien und die Besucher strömten in Massen auf das Festwochen-Gelände: Am zweiten offiziellen Tag der Allgäuer Festwoche herrschte tagsüber wieder reges Treiben. Unsere Reporter und Fotografen waren mittendrin - hier gibt es ihre Eindrücke: von Bügeleisen, Hutköniginnen und Luftballons - der Sonntag in Bildern.