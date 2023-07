Warum die bundespolitische Taktik der CSU nicht aufgeht

In der Münchner Parteizentrale regierte lange die Hoffnung, bei der Landtagswahl vom Unmut über Berlin zu profitieren. Doch ihre Mutlosigkeit wird für die Partei zum Risiko.

Der Plan war wohl Friede, Freude, Schweinshaxn: Vor der Sommerpause treffen sich die CSU-Bundestagsabgeordneten noch mal zur Klausur im Kloster Andechs. Doch vom Heiligen Berg blickt die „Landesgruppe“ in ein Umfragen-Tal. Drei Monate vor der bayerischen Landtagswahl steht die Partei kaum besser da, als bei ihrem historisch schlechten Ergebnis von 2018. Der Tiefpunkt für die CSU war aber die vergangene Bundestagswahl, als sie bei den Zweitstimmen sogar knapp hinter dem Lager von SPD und Grünen lag.

CSU wollte im Schlafwagen zum Landtagswahl-Erfolg

In der Münchner Parteizentrale regierte offenbar lange die Hoffnung, bei der Landtagswahl vom Unmutüber Berlin profitieren und im Schlafwagen zur Ernte fahren zu können. Lange sah es tatsächlich so aus, als könnte die Union von der Enttäuschung der Menschen über die chronisch zerstrittene Ampel profitieren. Selten waren so viele Deutsche unzufrieden mit einer Regierung. Doch ausgerechnet als sich der Höhepunkt des Unmutsüber das kaum schlechter umsetzbare Heizungsgesetz entlud, geriet auch die Union auf die Verliererseite. In gleichen Maß wie bei der Ampel bröckeln die Umfragewerte von CDU und CSU. Einzig die AfD verspürt Aufwind wie nie.

Unterscheiden sich Ampel und Union überhaupt in ihrer Politik?

Von Links wird der Union vorgehalten, ihre Kritik an der Regierung nutze in Wirklichkeit der Rechtsaußen-Partei. Vor allem die Sprache wird dabei bemüht, obwohl sich Unionspolitiker lediglich der Schlagzeilen der Boulevardzeitungen bedienten. Die Debatte über vermeintliche und tatsächliche sprachliche Ausrutscher zeugt aber nicht nur von Oberflächlichkeit. Sie lenkt vor allem vor unangenehmen tiefgehenden Fragestellungen ab: Unterscheiden sich Ampel-Regierung und Union nach all den Jahren Großer Koalitionen noch maßgeblich in ihrer Politik? Beim Klimaschutz geht der Streit maßgeblich ums Tempo, doch wenn es um die Kosten geht, präsentieren alle Seiten der von der Inflation gebeutelten Bevölkerung die gleiche Rechnung: früher oder später wird es noch teuer.

Ein Beispiel ist der sogenannte CO2-Zertifikatehandel. Er soll dem Treibhausgasausstoß einen marktwirtschaftlichen Preis geben, und hat in Deutschland in allen Lagern große Anhänger. Die USA senkte so einst die Umweltverschmutzung ihrer Flüsse. Doch heute lehnen die US-Demokraten den Zertifikatehandel ab. Denn Amerikaner egal welcher Parteirichtung reagieren noch allergischer auf Steuererhöhungen als FDP-Mitglieder.

Franz Josef Strauß hätte die heutige CSU-Harmoniesucht verabscheut

Doch die Biden-Regierung machte aus der Not eine Tugend: Mit einem gewaltigen Investitionsprogramm pumpt sie Milliarden in klimafreundliche Technologien und neue Arbeitsplätze. Inzwischen wandern sie selbst aus Deutschland massiv über den Teich. Die US-Subventionen fließen in Klimaschutz und bleibende Werte, statt wie hierzulande in kurzfristigen Stromverbrauch.

Das wirtschaftlich erfolgreiche US-Beispiel zeigt: Keine Politik ist alternativlos. Der politische Wettbewerb lebt von Ideen. Früher war dies ein bundespolitisches Markenzeichen der CSU. Sie trieb mit außerhalb Bayerns schwer erträglicher Besserwisser-Manier aber auch eigenen Erfolgen im Land schwarz-gelbe oder rot-grüne Regierungen oft vor sich her.

Diese Ambition hat die Partei nach Ende der Stoiber-Ära verblassen lassen. Stattdessen versucht die CSU mit pirouettenartigen Kurswechseln sich nirgends unbeliebt zu machen. Franz Josef Strauß schmähte einst derlei Harmoniesucht mit einem legendären Spruch: „Everybody’s Darling is Everybody’s Depp“.