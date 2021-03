Warum hängen die Fahnen auf halbmast?

Am Dienstag, 23. März 2021, wehen die Fahnen und Flaggen in Bayern und im Allgäu auf halbmast. Was ist der Grund für die Trauerbeflaggung?

21.03.2021 | Stand: 23:35 Uhr

Fahnen auf halbmast von Füssen bis Memmingen, von Oberstdorf über Kempten bis nach Kaufbeuren: Am Dienstag, 23. März, herrscht an Rathäusern und anderen Verwaltungseinrichtungen Trauerbeflaggung in Bayern. Angeordnet wurde sie vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder für alle öffentlichen Dienstgebäude. Doch warum? Hier die Erklärung.

Warum wehen die Fahnen auf halbmast?

Der Grund für die Trauerbeflaggung ist die Trauer- und Gedenkfeier für die Verstorbenen der Corona-Pandemie im Bayerischen Landtag am kommenden Dienstag.

Landtag und die Bayerische Staatsregierung werden um 14 Uhr in einem Trauerakt der fast 13.000 Toten gedenken, die in Bayern bis heute im Zusammenhang mit Corona gestorben sind.

Söder, Landtagspräsidentin Ilse Aigner und die Vorsitzende des Bayerischen Ethikrates, Susanne Breit-Keßler, werden bei der Gedenkfeier sprechen.

Für den gesamten Tag ist Halbmast-Beflaggung in Bayern angeordnet - auch die Allgäuer Kommunen und Landkreise machen mit. Die Stadt Füssen gibt dazu im Vorfeld bekannt: "Auch die Stadt Füssen beteiligt sich an der Trauerbeflaggung. Füssen hat bis dato 16 Tote zu beklagen."

Lesen Sie auch

Anschlag von Hanau Steinmeier zu Gedenken in Hanau - Trauerbeflaggung und Glockengeläut

Am Dienstag soll es um 14.30 Uhr in ganz Bayern außerdem eine Schweigeminute für die Opfer der Corona-Pandemie geben.

An welchen Tagen hängen die Fahnen auf halbmast?

In Deutschland gibt es im Jahr drei Tage, an denen die Fahnen immer auf halbmast wehen.

Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar

Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung am 20. Juni

Am Volkstrauertag im November

Trauerbeflaggung: Warum hängen Fahnen sonst auf halbmast?

Bundesregierung, Landesregierungen oder die Oberhäupter von Kommunalverwaltungen können auch bei besonderen Ereignissen anordnen, dass die Fahnen an öffentlichen Dienstgebäuden auf halbmast hängen müssen. Das passiert in der Regel nach großen Unglücken oder dem Tod von bedeutenden Persönlichkeiten.

Warum werden in Bayern Flaggen gehisst?

Regeln gibt es nicht nur für die Halbmast-Beflaggung. In Bayern und Deutschland gibt es überdies "regelmäßige allgemeine Beflaggungstage". An den öffentlichen Dienstgebäuden in Stadt und Land hängen an diesen Tagen ebenfalls Flaggen - etwa eine Fahne mit dem Stadt- oder Gemeindewappen, die Bayernfahne und/oder die Deutschlandflagge. Anders als bei der Trauerbeflaggung wehen die Fahnen dann aber nicht auf halbmast, sondern oben an der Fahnenstange (Lesen Sie auch: Wann ist der nächste Feiertag in Bayern?).

Beflaggungstage sind etwa:

Tag der Arbeit am 1. Mai

Am 8. Mai zum Ende des zweiten Weltkriegs in Europa

Am Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes am 23. Mai

Am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober

Und heuer am Tag der Bundestagswahl am 26. September 2021

Bilderstrecke

Corona im Allgäu: Eine Chronologie der Krise in Bildern