Warum hängen heute die Fahnen auf halbmast?

Die Fahnen und Flaggen in Bayern und im Allgäu wehen heute am 14. Oktober 2022 auf halbmast. Was ist der Grund für die Trauerbeflaggung?

14.10.2022 | Stand: 08:27 Uhr

Fahnen auf halbmast heute von Füssen bis Memmingen, von Oberstdorf über Kempten bis nach Kaufbeuren: Am Freitag, 14.10.2022, herrscht an Rathäusern und anderen Verwaltungseinrichtungen Trauerbeflaggung in Bayern.

Warum hängen die Fahnen auf halbmast in Bayern? Grund für die Trauer-Beflaggung im Freistaat, die Bayerns Ministerpräsident Markus Söder angeordnet hat, ist der Tod der ehemaligen Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU). Zu ihren Ehren findet heute am Freitag ein Trauerstaatsakt in Würzburg statt.

Stamm war in der vergangenen Woche im Alter von 77 Jahren gestorben. Sie gehörte 42 Jahre lang dem Bayerischen Landtag an und war die erste Frau als dessen Präsidentin. Von 1998 bis 2001 war sie zudem stellvertretende Ministerpräsidentin von Bayern. 13 Jahre lang gehörte sie der Staatsregierung an.

An welchen Tagen hängen die Fahnen auf halbmast?

In Deutschland gibt es im Jahr drei Tage, an denen die Fahnen immer auf halbmast wehen.

Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar

Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung am 20. Juni

Am Volkstrauertag im November

Trauerbeflaggung: Warum hängen Fahnen sonst auf halbmast?

Bundesregierung, Landesregierungen oder die Oberhäupter von Kommunalverwaltungen können auch bei besonderen Ereignissen anordnen, dass die Fahnen an öffentlichen Dienstgebäuden auf halbmast hängen müssen. Das passiert in der Regel nach großen Unglücken oder dem Tod von bedeutenden Persönlichkeiten.

Warum werden in Bayern Flaggen gehisst?

Regeln gibt es nicht nur für die Halbmast-Beflaggung. In Bayern und Deutschland gibt es überdies "regelmäßige allgemeine Beflaggungstage". An den öffentlichen Dienstgebäuden in Stadt und Land hängen an diesen Tagen ebenfalls Flaggen - etwa eine Fahne mit dem Stadt- oder Gemeindewappen, die Bayernfahne und/oder die Deutschlandflagge. Anders als bei der Trauerbeflaggung wehen die Fahnen dann aber nicht auf halbmast, sondern oben an der Fahnenstange (Lesen Sie auch: Wann ist der nächste Feiertag in Bayern?).

Beflaggungstage sind etwa:

Tag der Arbeit am 1. Mai

Am 8. Mai zum Ende des zweiten Weltkriegs in Europa

Am Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes am 23. Mai

Am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober

