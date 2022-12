Warum Rettungsdienste in der Region an ihre Grenzen kommen

Rettungsdienste sollen Leben retten und stehen selbst kurz vor dem Kollaps. Vor allem Bayern sei ein Sorgenkind. Hier berichten Helfer aus der Region von vier Problemen.

23.12.2022 | Stand: 08:32 Uhr

Wer einen Unfall hat, ein plötzliches Stechen in der Brust spürt oder keine Luft mehr bekommt, der vertraut darauf, dass in kürzester Zeit ein Rettungswagen kommt. Doch nun warnt das deutschlandweite "Bündnis pro Rettungsdienst", dass die Helfer in der Not selbst kurz vor dem Kollaps stehen. Und der Chef des Berufsverbands Rettungsdienst, Marco König sagte unserer Redaktion: „Bayern ist unser Sorgenkind.“ Was heißt das für die Region? Wie dramatisch ist die Lage vor Ort?

