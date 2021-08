Früher war die Dorfwirtschaft der Treffpunkt schlechthin für die Menschen im Ort. Heute stehen immer mehr Gasthäuser auf dem Land vor dem Aus.

26.08.2021 | Stand: 17:07 Uhr

Mutige Macher, Menschen, die viel Zeit, Energie und Herzblut in aufwendige Projekte stecken, können die Welt verändern. Im Kleinen und im Großen. In unserer neuen Sommerserie „Ideen für ein besseres Bayern“ wollen wir solche Menschen und Projekte vorstellen. In der vierten Folge stehen Männer und Frauen und ganze Gemeinden im Fokus, die ihre Dorfwirtschaft retten möchten, für die es ohne ihre Unterstützung keine Zukunft mehr geben würde.