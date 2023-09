Warum wir Allgäuer das Tannheimer Tal lieben - und zwar heuer ganz besonders

"Komm, wir lassen heut' alles stehen und liegen - und fahren zur Insel in den Bergen!" Als Allgäuer haben wir das große Glück, einen wunderbaren Nachbarn für kurze und auch längere Trips zu haben: das Tannheimer Tal . Eine Liebeserklärung an das Hochtal (1.100 m) in Tirol liest Du hier. Außerdem erfährst Du, warum sich ein Besuch heuer ganz besonders lohnt.

15.09.2023 | Stand: 10:45 Uhr

Liebes Tannheimer Tal,

bis wir Allgäuer uns verlieben, dauert's meist a bissle. Aber bei Dir machen wir eine Ausnahme. Ganz ehrlich: Du hast uns schon beim ersten Kennenlernen umgehauen. Deine sanfte Schönheit zieht uns magisch an. Obwohl es zuhause auch sehr schön ist, müssen wir Dich immer wiedersehen. Bescheiden wie Du bist, fragst Du Dich jetzt sicherlich, weshalb wir Allgäuer unser Herz ausgerechnet an Dich verloren haben? Wir antworten mit einem siebenfachen WEIL...



1. ... sich der Besuch wie Urlaub anfühlt: Allein schon Deine blau-weißen Straßenschilder geben uns das Gefühl von Abenteuer. Wir sind im Ausland! Den Alltagsstress lassen wir zuhause. Dafür sorgst Du mit Deiner wunderbaren Optik - und Deinem herzlichen Empfang: Schon an der ersten Tankstelle ist das Benzin um 20 Cent billiger als bei uns.

Bild: Achim Meurer

2. ... Deinen Seen niemand das Wasser reichen kann: Den sagenhaft-smaragdgrünen Vilsalpsee und den idyllischen Haldensee kennt jeder Allgäuer aus allen Perspektiven. Von oben, wenn wir erschöpft auf dem Gipfel stehen und fasziniert zu ihnen runterblicken. Von der Seite, wenn wir an ihren Ufern wandern oder laufen. Von innen, wenn wir uns nach einer Tour glücklich in ihre Wogen stürzen. Me(e)hr braucht's nicht!

Bild: Achim Meurer

3. ... wir bei Dir entschleunigen: Da Du es nur gut mit uns meinst, hilfst Du uns schon bei der Anfahrt runterzukommen und zu entspannen. Du schickst uns tuckernde Traktoren, holländische Wohnwagen oder auch mal eine Blasmusikkapelle vor die Nase, die uns daran erinnern: Versuch's mal mit Gemütlichkeit. Recht hast Du! Es gibt schließlich so viel zu entdecken: Das Tal ist ein idealer Platz für Naturliebhaber, Romantiker, Nostalgiker, Schlemmer und Genießer.

Bild: Achim Meurer

4. ... Du ein Paradies für Wanderer und Trail-Einsteiger bist: Wer einmal zur Tannheimer Hütte gewandert ist oder die Rote Flüh erklommen hat, fühlt sich Dir innig verbunden. Solche Augenblicke vergisst man nicht. Mit Dir erlebt man aber auch immer wieder Neues. Viele von uns lernten auf Deinen Loipen Langlaufen und auf Deinen Pisten Skifahren. Und viele von uns freuen sich darauf, bei Dir den Einstieg ins Trail-Laufen zu finden. Die 2. Trail Days vom 23. – 27. Mai 2018 bringen Anfänger jeder Altersklasse in Schwung. Dafür sorgen die Experten Peter Schlickenrieder und Gerrit Glomser.

Bild: Dominik Berchtold

5. .... wir durch Dich in die Gänge kommen: Wer will bei Deinen wunderbaren Kurven nicht aufsteigen? Eben! Du bist der Traum aller Rennradfahrer. Deshalb fiebern wir den Rennradwochen (19. – 26. Mai und 25. – 30. Juni) mit Marcel Wüst und Gerrit Glomser entgegen. Und dem 10. Rad-Marathon am 1. Juli 2018 mit Start und Ziel in Tannheim. Dann heißt es freie Fahrt für Pedaleure jegleicher Leistungsklasse. Im Mittelpunkt steht der Klassiker über die Lang-Distanz (220 km mit 3.500 Hm) samt "Ritt" über den Riedbergpass (Deutschlands höchste Passstraße). Stolz dürfen aber auch die Finisher über die drei weiteren Distanzen sein: Zur Wahl stehen 130 km (930 Hm), 85 km (690 Hm) und 58 km (400 Hm).

Bild: Achim Meurer

6. .... Du uns verwöhnst: Du überraschst uns immer wieder mit Deinen Köstlichkeiten. Wir Allgäuer können Kässpatzen. Doch wir schmelzen bei Deinem Kaiserschmarrn dahin. Oder bei Deinen Frühstücksbuffets, für die viele von uns eigens anreisen. Oder bei Deinen Edel-Gerichten. Mehrere Hotels im Tannheimer Tal wurden mit Gault-Millau-Hauben ausgezeichnet. Du hast eben alles, was wir brauchen. Von Hütte bis Highclass.

Bild: Achim Meurer

7. ... wir Dich einpacken: Ein Stück aus dem Tal fährt immer mit, wenn wir Dich verlassen müssen. Mindestens eines. Oftmals packen wir sogar unser ganzes Auto voll mit Deinen Spezialitäten wie Bergkäse, Eier, Honig oder Tiroler Speck. Sie erinnern uns im Alltag an Dich. Spätestens, wenn sie alle verzehrt sind, wird's Zeit, Dich endlich wiederzusehen.