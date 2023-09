Was der Gastronomie nach dem Regen-Sommer Hoffnung macht

Die erste Hochsaison für viele Wirtinnen und Wirte nach der Pandemie endet bald. Die Bilanz ist gemischt – doch vor allem der Nachwuchs sendet gute Zeichen.

06.09.2023 | Stand: 16:37 Uhr

Noch einmal scheint die Sonne, tragen Menschen T-Shirts und sind die Biergärten in Schwaben gut gefüllt. In dieser Woche gehen mit den Schulferien langsam die letzten echten Sommertage in Bayern zu Ende. Dass es überhaupt nochmal einen echten Spätsommer gibt, freut die Wirtinnen und Wirte in der Region. Denn lange Zeit ließ das Ferienwetter sie hängen – und war damit nicht das einzige Problem für die Branche.

