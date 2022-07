Was Du zur OB-Wahl-Podiumsdiskussion in Memmingen wissen musst

Der Kampf um den Chefsessel im Memminger Rathaus geht in die heiße Phase. Am 19. März wählt die 43.000-Einwohnerstadt ihren neuen Oberbürgermeister. Zur Wahl stehen Dr. Friedrich Zeller (SPD) und Manfred Schilder (CSU). Am Montagabend fand in der vollbesetzten Stadthalle die mit Spannung erwartete Podiumsdiskussion mit den Bewerbern statt. Hier die fünf (auch für Nicht-Memminger) interessantesten Erkenntnisse des Abends:

15.07.2022

1. Ungebrochenes Interesse:

Nach dem Tod von OB Markus Kennerknecht Ende 2016 verharrte Memmingen in Schockstarre. Kennerknecht war nur einen Monat im Amt, hinter der Stadt lag ein nervenaufreibendes Jahr, in dem der Wahlkampf ab dem Sommer die Schlagzeilen beherrschte. Doch auch die dritte Wahl in weniger als fünf Monaten (die Stichwahl einbezogen) bewegt die Memminger: Zur Podiumsdiskussion der Allgäuer Zeitung kamen erneut über 1.200 Besucher. Die Stadthalle war bis auf den letzten Platz voll, einige Interessierte durften wegen der Sicherheitsbestimmungen gar nicht mehr rein. Hoffentlich zeigt sich das diesmal auch bei der Wahlbeteiligung...

2. In puncto Sympathie gleichauf:

Mit Spannung wurde der Auftritt der Kandidaten Manfred Schilder (59) und Friedrich Zeller (50) erwartet. Letzterer stand besonders im Fokus, nachdem es aus seiner Zeit als Landrat in Weilheim-Schongau Meldungen über verbale Ausrutscher gab. Gleich in der ersten Frage konfrontierte Moderator Helmut Kustermann den SPD-Mann damit, doch der umschiffte die Klippe mit einer rhetorisch geschickten Antwort und einer Entschuldigung. Beide Bewerber präsentierten sich charmant und schlagfertig - so war auch der Applaus der Besucher gleichmäßig verteilt. Gefallen fanden auch zwei allgaeu.life-Videos, in denen alte Weggefährten über die Kandidaten plauderten:

3. Wo gab es unterschiedliche Meinungen?

Zu vielen stadtpolitischen Themen herrschte große Einigkeit zwischen Schilder und Zeller: Beide wollen eine zügige Neugestaltung des Bahnhofsareals, eine probeweise befristete Sperrung des Weinmarkts am Wochenende, einen deutlich verbesserten Busverkehr und sind Befürworter von Ikea in Memmingen. Leicht abweichende Meinungen gab es nur zu zwei Themen - aber auch hier wurde es nicht wirklich kontrovers: Während Schilder den möglichen Bau eines Minaretts an der Schlachthofstraße ablehnt, hat Zeller grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, „wenn es sich dezent in die Umgebung einfügen lässt“.

Interessant die Haltungen zum Memminger Dauerthema "Bäderfrage": Beide Kandidaten befürworten den Bau eines kombinierten Frei- und Hallenbades. Lediglich hinsichtlich des Standorts gibt es unterschiedliche Ideen: Während sich Zeller ein Ganzjahresbad an der Stelle des jetzigen Freibades gut vorstellen kann ("zentrumsnah, gut zu erreichen und über den ausgebauten Bahnsteig an Bahnhof und Parkhaus angeschlossen"), sinniert Schilder über einen Neubau beim Hühnerberg ("Warum nicht einen Sport-Komplex mit Fußballstadion, Eissporthalle und Bad in einer Umgebung?").

4. Beide wollen Ikea - kaufen aber lieber woanders ein:

Siedelt sich Möbel-Gigant Ikea am Memminger Autobahnkreuz an? Diese Frage beschäftigt die Memminger seit über einem Jahr. Geht es nach den beiden OB-Kandidaten, lautet die Antwort eindeutig Ja. Schilder will allerdings in "harte Verhandlungen" über das geplante Fachmarktzentrum treten. Zeller will die Schweden in die Pflicht nehmen, dass etwa Parkplätze auch öffentlich für Nicht-Ikea-Kunden nutzbar sind. "Wir brauchen ein kluges Konzept, damit die Leute von Ikea in die Innenstadt kommen und das Autobahnkreuz nicht kollabiert." Interessant: Privat zieht's beide Bewerber eher in andere Einrichtungen. Schilder musste beim Gedanken an "einen Kofferraum voller Teelichter" nach dem Ikea-Einkauf schmunzeln...

5. Der beste Wahlkampf-Helfer? Der andere Kandidat!

Viele Diskussions-Besucher waren beeindruckt, wie fair und kollegial die Kandidaten miteinander umgingen. Fast schon kurios wurde es allerdings bei der Frage, warum die Memminger den jeweils anderen wählen sollen. "Weil er eine sympathische Persönlichkeit mit einem beeindruckenden ehrenamtlichen Engagement ist", setzte Zeller zur Lobrede auf den Kontrahenten an. Der ließ sich auch nicht lumpen und stellte fest: "Herr Zeller verfügt über große kommunalpolitische Erfahrung. Er kann's..." Kaum ein Beobachter zweifelte da mehr am Bekenntnis der beiden, nach der Wahl "in jedem Fall mal ein Bier miteinander zu trinken...".