Bus bleibt in Wasserburg auf Gleise stehen

Am Dienstag blieb ein Busfahrer mit seinem Gefährt auf einem Bahnsteig stehen. Grund dafür war die Länge des Busses.

13.07.2022 | Stand: 13:36 Uhr

Am Dienstagabend ist ein Busfahrer in Wasserburg mit seinem Linienbus auf einem Bahnübergang stehen geblieben. Gegen 17 Uhr fuhr der 70-Jährige Busfahrer von einem Kreisverkehr in Richtung Ortsmitte. Laut Polizei überquerte der einen Bahnübergang und ließ dabei noch einen anderen Fahrer aus der Hemmerling herausfahren. Daraufhin blieb der Bus aufgrund seiner Länge mit dem hinteren Teil auf dem Bahnübergang stehen.

Wasserburg: Bus bleibt aufgrund der Länge auf Bahnübergang stehen

Glücklicherweise sich die Schranken nicht im Bus und dieser konnte von den Gleisen fahren.

Der Schaden am Bus und an der Schranken liegt bei rund 2.000 Euro Euro.

