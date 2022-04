Auf die Gegenfahrbahn gekommen: Zwei Frauen schwer verletzt nach Kollision

Auf der B16 bei Wattenweiler im Landkreis Günzburg ereignete sich am Freitagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall. Die Polizei sucht nach Zeugen und Ersthelfern.

22.04.2022 | Stand: 13:31 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B16 bei Wattenweiler im Landkreis Günzburg wurden zwei Frauen schwer verletzt. Eine 25-jährige Autofahrerin war laut Angaben der Polizei gegen 7.40 Uhr etwa einen Kilometer nördlich von Wattenweiler in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kollidierte sie frontal mit dem Wagen einer 58-Jährigen.

Ersthelfer retten Frauen aus Autos

Auch wenn beide Frauen nicht in ihren Autos eingeklemmt wurden, mussten beide mit schweren Verletzungen mit Rettungshubschraubern in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden. Am Unfallort hatten sich den Angaben zufolge sofort andere Verkehrsteilnehmer als Ersthelfer um die Verletzten gekümmert und sie aus ihren Autos gerettet. Die Fahrzeuge wurden bei dem Unfall komplett zerstört, da eins der Autos kurz nach der Bergung Feuer fing und den anderen Wagen mit entzündete.

Unfall B16: Feuerwehr und Rettungskräfte im Einsatz

Um den Brand zu löschen waren Feuerwehren aus Wattenweiler, Ellzee, Neuburg, Unterwiesenbach und Ichenhausen mit rund 50 Einsatzkräften im Einsatz. Zusätzlich waren mehrere Rettungssanitäter und Notärzte im Einsatz. Die Bundesstraße 16 war bis 10 Uhr vollständig gesperrt.

Da Zeugen und Ersthelfer bereits nicht mehr am Unfallort waren, als die Polizei eintraf, werden diese nun gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer (08282) 905-0 zu melden.

