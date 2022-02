Wegen des Krieges in der Ukraine: Keine "Schwaben weissblau"-Wiederholung im Fernsehen

Aufgrund des Kriegs in der Ukraine sendet der Bayerische Rundfunk keine Wiederholungen der Faschingssendungen "Schwaben weissblau" und "Fastnacht in Franken".

25.02.2022 | Stand: 18:08 Uhr

Wegen des Krieges in der Ukraine hat das BR Fernsehen mehrere bis Dienstag geplante Faschingssendungen aus dem Programm genommen. Darunter seien die Wiederholungen der diesjährigen Prunksitzungen "Schwaben weissblau, hurra und helau". (Lesen Sie dazu auch: TV-Prunksitzung "Schwaben weissblau" kehrt doch nicht nach Memmingen zurück) sowie "Fastnacht in Franken", die Montag und Dienstag nochmals gesendet werden sollten, wie der BR am Freitag mitteilte.

"Schwaben weissblau": In der Mediathek können Fans die Faschingssendung anschauen

Ausnahmen sind aber die Faschingsfolge "Herr der sieben Meere" aus der Serie "Monaco Franze" (Dienstag, 22.00 Uhr) sowie der satirische Spielfilm "Kehraus" mit Gerhard Polt in der Hauptrolle, der am Rosenmontag um 22.45 Uhr laufen soll. Die entfallenen Sendungen können aber in der Mediathek des BR abgerufen werden.