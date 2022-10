Wegen Prozess: BR nimmt Schuhbeck-Kochsendungen aus Programm

Wegen des Steuerhinterziehungs-Prozesses hat der BR Kochsendungen von Alfons Schuhbeck aus dem Programm genommen. Weitere Produktionen sind nicht geplant.

Alfons SchuhbecksKochsendungen werden aus dem Fernsehen verbannt. Wegen des Steuerhinterziehungs-Prozesses gegen den TV-Koch nimmt der Bayerische Rundfunk (BR) dessen Kochsendungen vorerst aus dem Programm. Das bestätigte der öffentlich-rechtliche Sender der Deutschen Presse-Agentur, nachdem T-Online darüber berichtet hatte.

Bei den Sendungen handle es sich um fünf Folgen von "Alfons & Ali - Genuss hoch 3". Eigentlich sollten diese ab dem 16. Oktober immer sonntags um 17.15 Uhr ausgestrahlt werden. Auch die neuen Folgen von "Schuhbecks Küchenkabarett" ab dem 20. November auf dem Sendeplatz werden gestrichen. Zudem seien keine weiteren Produktionen in Planung.

Alfons Schuhbeck wegen Steuerhinterziehung angeklagt

Schuhbeck steht in München wegen vermeintlicher Steuerhinterziehung in Millionenhöhe vor Gericht. Der TV-Koch hat gestanden, in seinem Restaurant Orlando Umsätze manipuliert und über Jahre hinweg Geld aus der Kasse abgezweigt zu haben. "Ich wollte nicht wahrhaben, dass ich unternehmerisch gescheitert bin", so erklärte der 73-Jährige am Mittwoch seine Motivation und sein jahrelanges Verwirrspiel.

Am Ende wird sich das Strafmaß dadurch entscheiden, wie viele Taten man ihm zweifelsfrei nachweisen kann. Es ist unklar, ob der Koch mit einer Bewährungsstrafe davonkommt oder ob er tatsächlich ins Gefängnis muss. Der letzte große Steuerprozess fand vor acht Jahren in München statt. Der Angeklagte, Ex-FC-Bayern-Boss Uli Hoeneß, zeigte sich von Beginn an geständig, musste aber dennoch ins Gefängnis.

Das ist der TV-Koch Alfons Schuhbeck

Schuhbeck ist einer der bekanntesten deutschen Köche und Gastronomen. Der 73-Jährige hat immer wieder für den FC Bayern München gekocht und auch Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Queen aßen bereits seine Gerichte. Er schuf mit seinem Namen als Marke ein Imperium mit Restaurants, einem Catering-Service, einem Eissalon und Gewürzläden. Er hat zudem mittlerweile über 20 Kochbücher veröffentlicht.

Dabei war nicht immer klar, dass Schuhbeck, der als Alfons Karg geboren wurde, Koch wird. Er hatte eine Lehre als Fernmeldetechniker begonnen. Mit seiner Rockband "The Scalas" trat er im Kurhausstüberl auf, wo der dortige Wirt Sebastian Schuhbeck ihn dazu brachte, Koch zu werden. Später adoptierte der Restaurantbetreiber ihn als Sohn, weshalb er auch seinen Nachnamen änderte. Nach seiner Ausbildung und Arbeit in verschiedenen europäischen Gourmetrestaurants übernahm er 1980 das Kurhausstüberl in Waging bei Salzburg.

Bekannt wurde Schuhbeck in Deutschland durch zahlreiche Fernsehauftritte. Er war häufig bei "Kerner kocht" und "Lanz kocht" im ZDF zu Gast und hat mit "Schuhbecks" eine eigene Sendung im BR. Auch in der ZDF-Sendung "Küchenschlacht" war er bislang regelmäßig zu sehen.

