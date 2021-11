19-jährige Autofahrerin stirbt bei Kollision mit Bus

Eine junge Autofahrerin ist am Montagmorgen bei einem Unfall bei Weißenhorn im Landkreis Neu-Ulm gestorben. Die 19-Jährige war mit einem Bus kollidiert.

Eine 19-jährige Autofahrerin ist bei Schneetreiben ist im Landkreis Neu-Ulm beim Zusammenstoß mit einem Bus ums Leben gekommen. In der Nähe von Weißenhorn sei die junge Frau am Montagmorgen aus zunächst unklarer Ursache mit dem Bus kollidiert, sagte ein Polizeisprecher. Ein Gutachter sei an die Unfallstelle gefahren, um den genauen Hergang aufzuklären.

Wetterdienst warnt vor Glätte

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für die kommenden Tage im Süden Bayerns Glätte durch leichte Schneeschauer und teils überfrierende Nässe. In der Nähe der Alpen könne es in den Mittelgebirgen und in Alpennähe auch zu Schneeverwehungen kommen, warnen die Experten des DWD.

