Mann prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Ein Autofahrer ist bei Weichs von der Spur abgekommen und in einen Baum geprallt. Der Mann starb wenig später im Krankenhaus. Was bisher bekannt ist.

22.09.2022 | Stand: 09:45 Uhr

Ein Mann ist in der Nähe von Weichs (Landkreis Dachau) bei einem Überholmanöver mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen. Der 53-Jährige wurde in einen angrenzenden Weiher geschleudert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Weichs bei Dachau: Mann stirbt nach Zusammenprall mit Baum im Krankenhaus

In dem Gewässer landete auch der Frontbereich des in mehrere Teile zerrissenen Autos. Der Mann starb einige Stunden später im Krankenhaus. Warum der Fahrer beim Überholen zweier Fahrzeuge am Mittwoch von der Fahrbahn abkam, ist bisher unklar.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.