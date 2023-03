Weil Rad-Stellplätze fehlen: Kita Teddy & Bär kann neue Gruppe nicht eröffnen

Augsburg: Seit Monaten will die Kita Teddy & Bär eine dritte Gruppe eröffnen. Die Stadt genehmigt die Plätze nur, wenn genug Fahrräder abgestellt werden können.

10.03.2023 | Stand: 10:17 Uhr

Kita-Plätze werden in Augsburg, wie in vielen anderen Kommunen auch, dringend benötigt. Seit Jahren kann die Stadt nicht so viele Plätze anbieten, wie benötigt werden. Die Kita Teddy & Bär in der Bismarckstraße will ihr Angebot deshalb von zwei auf drei Krippengruppen erhöhen und stellte dafür vor acht Monaten einen Antrag.

