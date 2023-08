In Weißenhorn ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

04.08.2023 | Stand: 08:46 Uhr

Bei einem Brand in Weißenhorn (Kreis Neu-Ulm) ist am Donnerstagabend ein Schaden in Höhe von 50.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei geriet ein Carport samt Unterstand in Brand. Das Feuer breitete sich zu einem Flächenbrand aus.

Ursache des Brands in Weißenhorn unklar

Die Feuerwehren aus Weißenhorn und Bubenhausen verhinderten eine Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohnhäuser. Insgesamt waren 55 Einsatzkräfte vor Ort. Niemand wurde verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.