Weltkriegsbombe in Ansbach unschädlich gemacht

Am Donnerstag haben Experten in Ansbach eine 250 Kilo schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Der Frontzünder musste gesprengt werden.

04.11.2021 | Stand: 15:01 Uhr

Eine 250 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Donnerstag unschädlich gemacht worden. Zunächst hatten die Fachleute den Heckzünder entschärft und den Frontzünder von der Bombe getrennt. Der Frontzünder habe dann aber vor Ort gesprengt werden müssen, teilte die Stadt Ansbach mit. Die Aktion sei ohne Zwischenfälle verlaufen.

Rund 2700 Anwohner sowie eine unbekannte Zahl Beschäftigter, die im Radius von 500 Metern Wohnungen und Arbeitsplätze verlassen hatten, konnten zurückkehren. Die Straßensperrungen wurden aufgehoben.

130 Feuerwehrleute im Einsatz

Im Einsatz waren laut Stadt rund 370 Helfer, darunter fast 130 Feuerwehrleute. Oberbürgermeister Thomas Deffner (CSU) dankte Einsatzkräften und Bürgern.

Auch in Mühldorf am Inn sollte am Donnerstag eine Weltkriegs-Bombe entschärft werden. Die 500-Kilogramm-Bombe war bei Sondierungsarbeiten in einem Neubaugebiet gefunden worden.

