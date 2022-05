Schulkinder mit Schokolade angelockt? Polizei sucht Verdächtigen

Im mittelfränkischen Wendelstein soll ein Mann versucht haben, ein Kind in sein Auto zu locken. Letzte Woche hatte es bereits einen ähnlichen Fall gegeben.

04.05.2022 | Stand: 11:48 Uhr

Ein Mann soll versucht haben, Kinder in Mittelfranken auf dem Schulweg mit Schokolade in sein Auto zu locken. Der Unbekannte habe in Wendelstein (Landkreis Roth) einen Bub am Dienstagmorgen auf verdächtige Art und Weise angesprochen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Der Junge sei davongelaufen und habe eine Lehrerin alarmiert. Diese gab der Polizei Bescheid.

Kinder mit Schokolade angelockt: Weiterer Fall letzte Woche

Bereits am Mittwoch vor einer Woche hatte ein Unbekannter einen Jungen in einem nahe gelegenen Gemeindeteil angesprochen. Auch dieser Mann habe das Kind mit Schokolade zum Mitgehen aufgefordert, hieß es von der Polizei. Die Kriminalpolizei Schwabach vermutet, dass es sich in beiden Fällen um denselben Mann handelt. Nach Polizeiangaben sind beide Kinder unter 13 Jahren.

Erst in der letzten Woche hatte ein Unbekannter in Kempten, zwei Kinder vor einer Kemptener Grundschule angesprochen.