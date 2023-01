Werbung für Trophäenjagd? Tierschützer kritisieren Messe "Jagen und Fischen"

Bei der Messe "Jagen und Fischen" gibts Aussteller, die Großwildjagden in Afrika anbieten. Was Stadt und Messe zur Kritik von 26 Tierschutzorganisationen sagen.

12.01.2023 | Stand: 08:49 Uhr

Die "Jagen und Fischen" in Augsburg gilt als eine der größten Messen ihrer Art in Süddeutschland. Die Messe Augsburg rechnet von Freitag bis Sonntag mit rund 25.000 Besucherinnen und Besuchern. Doch es gibt auch Kritik. 26 Tierschutzorganisationen haben sich in einem Brief an Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) gewandt, in dem sie ein Verbot für Aussteller fordern, die Trophäenjagdreisen unter anderem nach Afrika anbieten. Ein Aussteller etwa bewirbt im Internet auch die Jagd auf Elefanten und Nashörner. Dies sei eine tier- und artenschutzwidrige Form der Jagd, der keine Plattform geboten werden dürfe, so der Tenor des Briefs. Die Stadt und die Messe sehen das anders.

