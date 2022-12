Heiligabend im Allgäu wird nass - das sind die Aussichten

Wetter an Heiligabend: An Weihnachten ziehen Wolken über Deutschland. In Teilen des Allgäus warnt der Deutsche Wetterdienst vor Dauerregen und Sturm.

24.12.2022 | Stand: 08:34 Uhr

Offenbach (dpa) - Zum Fest wird es regnerisch: An Heiligabend ziehen Wolken über Deutschland, es gibt nur kurze Auflockerungen. Gebietsweise könne es schwache Schauer geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Nacht zum Samstag mit. Zwischen Schleswig-Holstein und Brandenburg fällt demnach anfangs noch Regen, der zieht erst am Nachmittag ab. An den Alpen lässt der Dauerregen im Tagesverlauf dem Wetterdienst zufolge nach.

Wetter im Allgäu: DWD warnt vor Dauerregen und Sturm

In Teilen des Allgäus warnt der DWD vor Dauerregen und Sturm. Im südlichen Oberallgäu und Teilen des Landkreises Lindau warnen die Meteorologen bis 21 Uhr vor ergiebigem Dauerregen mit Niederschlagsmengen bis 90 Liter pro Quadratmeter. In Staulagen werden Mengen bis 140 Liter pro Quadratmeter erreicht.

In den restlichen Teilen der Landkreise sowie in Kempten und südlichen Bereichen der Landkreise Unterallgäu und Ostallgäu ist laut DWD mit Dauerregen zu rechnen. Hier sind Niederschlagsmengen zwischen 40 Liter pro Quadratmeter und 60 Liter pro Quadratmeter zu erwarten.

In den Allgäuer Alpen treten in Lagen oberhalb von 1500 Metern Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 85 Kilometer pro Stunde auf. In exponierten Lagen ist laut DWD mit schweren Sturmböen um 95 Kilometer pro Stunde zu rechnen.

Die Temperaturen sind weit entfernt von Frost: Im Norden werden demnach Höchstwerte zwischen 4 und 9 Grad erwartet, im Rest des Landes meist zweistellige Werte zwischen 10 und 14 Grad. Die Meteorologen erwarten für das Bergland stürmischen Wind, sonst weht er mäßig bis frisch aus südwestlicher Richtung.

So wird das Wetter am ersten Weihnachtsfeiertag

In der Nacht zum ersten Weihnachtstag reißt die Wolkendecke nur vereinzelt auf. Vor allem im Westen und Süden kann es leichten Regen geben. Die Temperatur geht dem DWD zufolge auf 8 bis 2 Grad zurück.

Mehr Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.