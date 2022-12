Heute wieder Wind und Dauerregen - das sind die Weihnachtsaussichten

Bis Heiligabend kommt es in Bayern teilweise zu Dauerregen, im Allgäu wird die Unwetter-Warnschwelle überschritten. Die Aussichten.

23.12.2022 | Stand: 07:14 Uhr

Mit einer kräftigen Westströmung kommt milde Meeresluft nach Mitteleuropa. Bis zum Weihnachtswochenende wird Bayern wiederholt von Tiefausläufern überquert.

Heute Vormittag und am Nachmittag ist es in Bayern fast ohne Ausnahme bedeckt. Vormittags kommt es wiederholt zu Schauern. Am Nachmittag wartet von Württemberg her großräumig Regen. Die Temperaturen liegen bei maximal 6 bis 12 Grad. Es weht ein frischer Wind mit starken bis stürmischen Böen aus Südwest, im Bergland kann es Sturmböen geben.

In der Nacht zum Samstag, Heiligabend, zieht sich der Regen allmählich nach Süden zurück. In Nordbayern gibt es in der zweiten Nachthälfte noch einzelne Schauer und auch Wolkenlücken. Die Tiefsttemperaturen erreichen 9 bis 4 Grad. bei einem starken bis stürmischen West- bis Südwestwind.

Wetter in Bayern: DWD erwartet Wind- und Sturmböen

Begleitet wird das milde Vorweihnachtswetter von teils starkem Wind. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in seiner Prognose ab dem Nachmittag bis in die Nacht zum Samstag in vielen Regionen Windböen bis 60 km/h, vor allem im westlichen Alpenvorland teils stürmische Böen bis 75 km/h aus Südwest.

In den Mittelgebirgen werden Sturmböen bis 80 km/h befürchtet, auf exponierten Gipfeln sogar schwere Sturmböen bis 100 km/h. In den Alpen oberhalb von 1500 m teils kommt es zu schweren Sturmböen um 95 km/h. Auf den höchsten Gipfeln kann es auch einzelne orkanartige- oder Orkanböen bis 120 km/h geben.

Dauerregen und Tauwetter am Freitag in Bayern

Neben dem Wind wird es in Bayern heute auch noch richtig nass. In den meisten Mittelgebirgen regnet es ohne längere Unterbrechungen, teilweise bis in den Heiligabend. Innerhalb von 24 bis 48 Stunden fallen verbreitet 30 - 40 Liter pro Quadratmeter, in Weststaulagen teils bis 50 l/qm, im Bayerischen Wald zusammen mit Schneeschmelzwasser fällt Niederschlag um 60 l/qm.

Im Allgäu fallen über zwei Tage 40 - 60 l/qm. In den Allgäuer Alpen bei Tauwetter meist 60 - 90 l/qm Regen, in Weststaulagen lokal bis 140 l/qm - Vorsicht Unwettergefahr.

Wetter in Bayern: So geht's in die Feiertage

Am Samstag (Heiligabend) ist es an den Alpen zunächst noch regnerisch. Im übrigen Bayern ist es wechselnd bis stark bewölkt bei einzelnen Schauern. Zwischendurch scheint auch mal die Sonne. Mit 7 bis 12 Grad bleibt es mild. Zu mild für diese Jahreszeit. Es weht ein mäßiger bis frischer, in Böen zeitweise starker bis stürmischer Südwestwind.

In der Nacht zum 1. Weihnachtstag fällt vor allem im Süden noch zeitweise Regen. Sonst gibt es hier und da Auflockerungen und es bleibt weitgehend niederschlagsfrei. Örtlich kann Nebel auftreten. Es kühlt ab auf 7 bis 2 Grad. Der Wind lässt allmählich nach.

Zum 7-Tage-Wetter in der Urlaubsregion Allgäu geht es hier.