Sonne und Wolken im Wechsel - so wird das Wetter in Bayern

Wolken und Sonne wechseln sich heute in Bayern ab. Nach Weihnachten ist der Blick aufs Wetter an Silvester gerichtet. Die Aussichten.

27.12.2022 | Stand: 06:56 Uhr

"Hinter einer südostwärts abziehenden Kaltfront gelangt vorübergehend Meeresluft polaren Ursprungs nach Bayern." So teilt es der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner Vorhersage für das Wetter heute in Bayern mit. Diese Meeresluft gerät schnell unter Hochdruckeinfluss.

Heute Vormittag fällt an den Alpen noch etwas Regen, oberhalb etwa 1000 m schneit es. Sonst ist es in Bayern meist heiter. Nur zwischen der Rhön und dem Oberpfälzer Wald hängen ab Mittag kompaktere Wolken und dort regnet es vereinzelt ein bisschen, teilweise auch Schneeregen. An Frankenwald, Fichtelgebirge und Bayerischem Wald liegen die Temperaturen um 3 Grad, sonst bei maximal 5 bis 9 Grad. Es weht ein mäßiger, zeitweise frischer Wind aus Südwest.

In der Nacht zum Mittwoch anfangs gering bewölkt, lokal Nebel. Später von Nordwesten dichte Wolken und in Unterfranken Regen. +2 bis -4 Grad.

Wetter in Bayern: Stürmische Böen um 70 km/h

Dienstagvormittag gibt es in den Kammlagen des Bayerischen Waldes sowie auf den Alpengipfeln noch stürmische Böen um 70 km/h aus westlicher Richtung. Gleiches gilt die Nacht zum Mittwoch in den Kammlagen der Rhön.

In der Nacht zum Mittwoch warnt der DWD vor allem an der unteren Donau örtlich vor Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern.

Zehn Zentimeter Neuschnee bis heute Mittag im Oberallgäu in Bayern

Heute fällt bis zum Mittag in den Alpen oberhalb von 1000 Meter insgesamt 1 bis 5 cm, im Oberallgäu in den Weststaulagen bis 10 cm Neuschnee.

In Teilen Frankens, der Oberpfalz sowie generell in den Mittelgebirgen herrschen anfangs oberhalb von 600 bis 800 m überörtlich Tiefstwerte bis -1 Grad. Dabei kommt es vereinzelt zu Glätte durch gefrierende Nässe. In der Nacht zum Mittwoch herrscht mit Ausnahme der tiefen Lagen Frankens verbreitet leichter Frost.

Wetter in Bayern: So geht's bis Silvester weiter

Am Mittwoch, 28. Dezember, ist es im nördlichen Franken stark bewölkt oder bedeckt und vor allem am Vormittag etwas Regen. Je weiter nach Süden, desto öfter scheint die Sonne.

Am Donnerstag, 29, Dezember, kommt es zu vielen Wolken und zeitweise Regen. Nur in Richtung Alpen bleibt es überwiegend trocken mit etwas Sonnenschein.

Am Freitag, 30. Dezember, wechseln sich Sonne und Wolken ab. Am schönsten wird es in Richtung Alpen. Im Laufe des Nachmittags von Westen ziehen allgemein dichte Wolken auf und im westlichen Franken setzt Regen ein.

