An den Alpen schneit es heute bis zum Mittag

10.01.2023 | Stand: 08:10 Uhr

Im Laufe des Tages gelangt die eingeströmte Meereskaltluft unter den Einfluss eines Zwischenhochs. In der Nacht zum Mittwoch greift von Westen die Warmfront eines Nordatlantiktiefs auf Bayern über. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Dienstagvormittag gibt es in Bayern zunächst Schauer, die sich im Tagesverlauf allmählich in den Osten Bayerns zurückziehen. Die Schneefallgrenze liegt bei 600 Metern. Anschließend kommt es heute zu sporadischen Auflockerungen. Von Westen ziehen zum Abend jedoch erneut Wolken auf. Die Temperaturen liegen bei maximal 2 bis 8 Grad, die höchsten Werte gibt es am Untermain. Es weht ein mäßiger, vor allem in Schauernähe in Böen starker Wind aus Südwest bis West.

In der Nacht zum Mittwoch verdichten sich von Westen die Wolken. Zuvor ist es teilweise auch mal klar. Gegen Mitternacht zieht von Westen Regen auf., anfangs zum Teil auch kurzzeitig Schnee.

Glatteis durch gefrierenden Regen in der Nacht zum Mittwoch möglich

Bis zum Dienstagvormittag ist es in Bayern oberhalb von 600 bis 800 Metern teilweise glatt durch Schneeschauer. An den Alpen und im oberen Bayerwald fallen bis gegen Mittag 1 bis 5 cm Neuschnee. Oberhalb von 1000 Metern in den Alpen teilweise Schneemengen bis 10 cm, im Allgäu bis 20 cm.

In der Nacht zum Mittwoch herrscht vereinzelt Reifglätte, örtlich auch Glätte durch vorübergehend geringen Schneefall. In der zweiten Nachthälfte ist vor allem in der Südosthälfte vereinzelt Glatteis durch gefrierenden Regen nicht ausgeschlossen.

Wetter in Bayern am Mittwoch mit Regen

Am Mittwoch gibt es anfangs im Südosten von Bayern noch Regen. Sonst breitet sich nach meist trockenem Beginn von Nordwesten Regen aus. Dabei kommt es nur im Süden Bayerns vorübergehend zu Aufhellungen. An der unteren Donau liegen die Temperaturen örtlich bei 4 Grad, im Alpenvorland zum Teil milde 13 Grad. Es weht ein mäßiger, zum Teil stark böiger Wind um Südwest.

